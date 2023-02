Beschrijf welk nieuw nummer je wil componeren en Google maakt het

Over tekst- en beeldgeneratoren als ChatGPT en Dall-E hebben we het al vaak gehad. Maar er is nu nog een nieuwe soort generatieve AI die tekst (jouw beschrijving van een nieuw nummer) omzet in echte muziek.





Verder hebben we het over de tijd op de maan, een ruimtetuig met kernenergie en over de indrukwekkende deepfakes van Chris Umé in Hollywood.

Journalisten Pieter Van Dooren, Dominique Deckmyn | Presentatie en redactie Alexander Lippeveld

