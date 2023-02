Twee meisjes op een tank. Het zou een liedje van Raymond Van het Groenewoud kunnen zijn. Maar deze meisjes dromen niet van een prins, ze dromen van een dictator. Poetins pitspoezen doen wat denken aan de vrouwen die op het autosalon op de motorkap van een wagen liggen om kopers te lokken. Een wat vreemde gewoonte, want als er iemand op een motorkap terechtkomt, is het vaker een aangereden voetganger dan een vrouw die liever daar ligt dan in de zetel of in bed. Op een tank oogt dat nóg vreemder. Het lijkt haast een absurde sketch. Een tank is gebouwd om te verwoesten, om zich een weg te banen door alles wat op zijn pad komt. Hoe kan je die dan sexy willen maken door er kortgerokt op te gaan zitten zoals deze twee vrouwen doen op een expo die de Russische militaire slagkracht in de verf wil zetten? Wat zou er door deze vrouwen hun hoofd gaan? Welk beeld willen zij uitdragen? Dat geweld aantrekkelijk is? Dat een kanonloop als een fallus is? Hun rode pumps passen nog wel bij het bloed dat je met een oorlog associeert, maar met die naaldhakken zouden ze in oorlogsgebied al snel blijven steken en zouden hun blote benen en witte blouses de aandacht trekken van de Oekraïners. Of zijn ze een nieuw Russisch wapen waarmee alle tanks zullen worden uitgerust: mannenverslindsters die als sirenen de vijandelijke troepen aantrekken? Zoniet valt het te vrezen dat de Russische soldaten zich moeilijk zullen kunnen concentreren op hun werk als er vrouwen op hun tank zitten - denk aan het radioprogramma dat Marcel Vanthilt en Dominique Deruddere begin jaren 80 hadden op FM Bruxel: Met een stijve naar het front. Want hoe opgewonden ook: het is niet de ideale mood om oorlog in te voeren. Zo geilen de Russen zich de vernieling in en worden deze seksbommen uiteindelijk losse flodders.

