Fiets van vermiste vrouw gevonden aan sluis in Zemst

Aan de sluis op de Zenne in Zemst is donderdagvoormiddag de fiets gevonden van de 25-jarige vrouw uit Eppegem die in de nacht van zaterdag op zondag in de rivier is gevallen. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.

De zoektocht naar de 25-jarige Imane, die zaterdagnacht in de Zenne viel ter hoogte van Eppegem, heeft zijn eerste vruchten afgeworpen. Op zo’n twintig meter van de sluis in Zemst is de fiets van de vrouw teruggevonden. De familie heeft het rijwiel herkend. De onderzoekers stootten op de fiets door vanop een boot met stokken op de bodem te tasten.

De vondst is het gevolg van een experiment dat woensdagnamiddag werd opgestart. Toen werd een pop met eenzelfde gewicht als de vrouw in de Zenne gelaten en gevolgd. Dat gebeurde onder gelijkaardige omstandigheden als die waarin Imane in het water belandde. De pop werd over een grote afstand meegesleurd en kwam uiteindelijk vast te zitten ter hoogte van de sluis, waar de omleiding van de Zenne in de originele Zenne komt. Daar werd eerder al gezocht, zonder resultaat.

Afgelopen nacht werd gekeken of de pop zich nog verder zou verplaatsen als het opnieuw hoogtij werd, maar dat is niet gebeurd. Ze is blijven hangen op een dertigtal meter voorbij de sluis. Die plek is drie tot vier meter diep en wordt donderdag opnieuw doorzocht. Donderdagnamiddag, bij hoogtij, zullen duikers de bodem verder onderzoeken.