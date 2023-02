Ondanks alle moderne technologie zijn vuurtorens nog steeds nodig

Vuurtorens werden grotendeels vervangen door moderne navigatiesystemen. Maar als die haperen, vallen kapiteins in het donker nog altijd terug op de torens van licht.

De vuurtoren: een ijkpunt in een zee van onzekerheid, welkom baken van licht. Die oude, geromantiseerde functie werd gaandeweg overgenomen door moderne navigatiesystemen. Om de weg terug te vinden langs de kust of een haven binnen te varen, zijn de torens strikt gezien niet meer nodig. ‘Voor de zware scheepvaart hebben vuurtorens geen functie meer’, zegt Peter Van Camp, woordvoerder van het Vlaams Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). ‘Hun belang voor de scheepvaart is fel verminderd ten opzichte van zestig jaar geleden.’

Op een uitzondering na: als de nieuwe systemen uitvallen, fungeren ze nog steeds als noodzakelijke back-up. ‘Dan zal de kapitein zich er wel op baseren.’

Recreatieve vaart

In de pleziervaart, voor jachten en recreatieve bootjes, worden ze wel nog gebruikt als primair navigatiesysteem. In Oostende genereert de toren om de tien seconden drie lange lichtflitsen en vorm hij in morsecode de beginletter van de naam van de badstad.

Daar vroegen inwoners van luxeappartementen om het licht van de toren gedeeltelijk te dempen nadat ze hinder hadden ondervonden van de lichtbundels. Omdat de klachten aanhielden, plaatste het MDK een afdekplaat zodat het licht niet meer aan land, maar wel nog op zee blijft schijnen. Volgens Van Camp gaat het om een tijdelijke maatregel. ‘Het licht volledig doven, doen we sowieso niet’, zegt hij. ‘Het vuurtorenlicht heeft wel degelijk nog een functie en dient niet alleen om de drie mooie lichtstralen over de stad te laten schijnen. De vuurtoren wordt nog altijd als baken gebruikt.’