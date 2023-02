Geen kaki of blauw-geel: Europese leiders moeten dresscode respecteren op top met Oekraïne

Een interne memo moet ertoe leiden dat alle EU-leiders ‘de gebruikelijke zakelijke kleding’ dragen op de EU-Oekraïnetop. De dresscode moet vermijden dat politici proberen te scoren met een militaire Zelenski-look, schrijft Politico.

Wie vaak door de Europese wijk wandelt, weet dat kaki legerkleding er niet in de mode is. Een interne memo wil die vestimentaire code uit de Brusselse straten naar de EU-Oekraïnetop in Kiev halen. Die start vrijdagmorgen, al komen de EU-leiders al op donderdag aan.

Een kransje Eurocommissarissen, Commissievoorzitter von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel komen in Kiev hun solidariteit betuigen. Al moeten ze dat niet via hun kleding doen. Een ongeschoren, strijdvaardige kakilook wordt voorbehouden voor de Oekraïense president Volodimir Zelenski en zijn entourage. De Europese leiders moet het houden op kostuums, dassen en andere ‘zakelijke kleding’.

Geen felle kleuren

Maar ook in dat segment staat de memo op de rem. ‘Geen felle kleuren’, citeert Politico, die de nota in handen kreeg. Daarmee wil het secretariaat-generaal van de Europese Commissie, die de nota opstelde om het bezoek in goede banen te leiden, een wildgroei aan blauw-gele outfits tegengaan. Al worden de kleuren blauw en geel niet genoemd in het bewuste document.

Comfortabele schoenen en dikke jassen worden dan weer warm aangeraden door de administratie van de Europese Commissie.