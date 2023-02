Marc Tarabella verliest onschendbaarheid in Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft de parlementaire onschendbaarheid van PS’er Marc Tarabella en Italiaan Andrea Cozzolino opgeheven. Beiden worden genoemd in het omkopingsschandaal Qatargate.

Met een duidelijke meerderheid werd in de plenaire zitting van het Europees Parlement gestemd om de onschendbaarheid van Tarabella en Cozzolini op te heffen. De stemming gebeurde via handopsteking, een iets snellere procedure die wordt toegepast wanneer de uitkomst duidelijk is. Dinsdag stuurde de parlementaire commissie al aan op die beslissing door het voorstel unaniem goed te keuren.

De vraag om de onschendbaarheid op te heffen komt van het Belgische gerecht. Ze kadert in het onderzoek naar mogelijke corruptie in het Europees Parlement, waarbij de namen van Qatar en Marokko vielen. Tarabella en Cozzolino weerleggen dat ze zich hebben laten omkopen, maar verzetten zich niet tegen de opheffing van hun onschendbaarheid. Tarabella stemde zelf voor.

Marc Tarabella vandaag in Brussel. Foto: AFP