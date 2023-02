Mignolet overweegt afscheid als Rode Duivel: ‘Het weegt op mijn carrière’

Wordt Simon Mignolet (34) na Eden Hazard de tweede Rode Duivel die stopt als international na het WK? De kersverse gouden schoen overweegt het alvast. ‘Voor maart moet ik een beslissing nemen.’

‘Het is een heel groot geschenk om voor de nationale ploeg uit te komen en ik heb dat altijd graag gedaan’, vertelt Mignolet in de podcast van Eleven Sports over de Rode Duivels. De gouden schoen blikt tevreden terug op zijn verwezenlijkingen en leuke momenten met ‘zijn generatie’.

Maar mogelijk neemt Mignolet toch al afscheid van die generatie. Bij de Duivels spelen ‘weegt natuurlijk ook op mijn carrière’, legt hij uit in Eleven insiders. ‘Ik heb zowel in Brazilië als in Rusland twee vingers gebroken en voor het laatste EK ben ik ook nog eens door mijn knie gegaan. Los van het feit dat je niet speelt, is het een extra belasting.’

In maart wordt de doelman 35. Zijn contract bij Club Brugge loopt tot 2026. Hij wil dat contract uitdoen en erna aan de slag blijven als profvoetballer. ‘Je moet altijd de juiste keuze maken en afwegen wat op dat moment het beste is. Ik moet het eens goed bekijken, ook met Club Brugge bespreken en thuis aanhalen.’ In maart wil Mignolet de knoop doorhakken.

Mignolet debuteerde bij de Rode Duivels in 2011. Sindsdien speelde hij 35 matchen, waarvan er 18 met winst eindigden. In de nationale ploeg speelt hij vaak tweede viool, na Thibaut Courtois.