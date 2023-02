UAntwerpen onderzoekt eerste mogelijke AI-fraude

Universiteit Antwerpen onderzoekt of een student AI heeft gebruikt om een paper te schrijven. Het document sprong in het oog door de karige bronvermelding.

‘Er is een sterk vermoeden dat een student gebruikmaakte van ChatGPT’, zegt Peter De Meyer, woordvoerder van UAntwerpen. Hij zou het programma hebben gebruikt om een paper te schrijven, weet VTM Nieuws. De paper sprong in het oog omdat er opvallend weinig bronnen in werden vermeld. Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen. Het is de eerste keer dat een universiteit in Vlaanderen een onderzoek opent naar het gebruik van AI onder studenten.

De universiteit werkt ook al enige tijd aan een herziening van het examenreglement om zulke gevallen te vermijden. Ook het gemeenschapsonderwijs heeft een handleiding klaar.