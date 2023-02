Zwaarbewolkt met lichte regen

Het wordt donderdag meestal zwaarbewolkt met vooral in het oosten en het noorden soms wat lichte regen. In het westen blijft het droog.

De maxima schommelen tussen 4 en 10 graden, meldt het KMI. De wind is matig en aan de kust soms vrij krachtig uit westelijke richtingen. Er zijn rukwinden mogelijk tot 50 kilometer per uur.

‘s Avonds is er nog steeds kans op wat lichte regen ten zuiden van Samber en Maas. Elders wordt het droog met enkele opklaringen.

Vrijdag wordt het zwaarbewolkt met soms wat motregen, vooral dan over het Ardense reliëf waar lage wolken het zicht kunnen belemmeren. In de Kuststreek kunnen er mogelijk een paar opklaringen verschijnen. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 5 tot 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 10 of 11 graden elders. De westenwind is matig met rukwinden tot 50 kilometer per uur.

Ook zaterdag verwacht het KMI veel wolken waaruit hoofdzakelijk over het oosten soms nog wat lichte regen of motregen valt. Vanaf zondag wordt het vaak droog en iets minder zacht met maxima rond 6 graden in het centrum.