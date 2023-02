Biden en McCarthy nog niet akkoord over verhoging schuldenplafond

De Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy en de Amerikaanse president Joe Biden zijn niet tot een akkoord over de verhoging van het schuldplafond gekomen.

Dat meldt McCarthy na een langverwachte ontmoeting in het Witte Huis. Hij zegt wel ‘optimistisch’ te zijn.

Volgens de Republikein hadden de twee ‘een goed gesprek’, maar is er geen overeenkomst bereikt in hun moeilijke begrotingsbesprekingen. ‘We hebben allebei verschillende visies, maar ik vond dit een goede ontmoeting. We hebben beloofd het gesprek voort te zetten en we zullen zien of we er komen. Ik denk dat we uiteindelijk een gemeenschappelijke basis kunnen vinden’, aldus McCarthy.

Het schuldenplafond moet omhoog als de Amerikaanse regering gezond wil blijven. Het vorige schuldplafond van ongeveer 31,4 biljoen dollar (momenteel iets minder dan 29 biljoen euro) werd al op 19 januari bereikt. Als er geen akkoord komt, dreigen de VS af te stevenen op een wanbetaling.

Het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen sinds begin januari een kleine meerderheid hebben, moet de verhoging van het schuldenplafond goedkeuren. In ruil eisen (vooral) de extreemrechtse Republikeinen forse bezuinigingen op de overheidsuitgaven.

In het verleden zijn Republikeinen en Democraten het nog wel eens geworden over een verhoging van de limiet, zij het vaak pas na moeizaam getouwtrek. Een wanbetaling door ‘s werelds grootste economie kan dramatische gevolgen hebben voor de wereldeconomie.