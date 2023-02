Confederalisme is De Wevers lichtbak

De voorbije maanden leek het alsof de verkiezingen van 2024 al voorbij waren. De uitslag was bekend: de extremen van rechts en links hadden gewonnen en versmalden het speelveld voor de centrumpartijen. Ook stond vast dat de leiders van de N-VA en Vooruit elkaar hadden gevonden om op zo veel mogelijk plaatsen samen te besturen. Zeker op het Vlaamse niveau en voorts in zo veel mogelijk steden. Maar de meest waarschijnlijke uitkomst voor de federale regeringsvorming was het voortzetten van de Vivaldi-coalitie, zonder de N-VA dus, zij het wellicht onder een andere premier. Paul Magnette liep zich alvast warm.