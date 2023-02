Nieuwkoop straft Antwerps cynisme af

Heenwedstrijden in de Beker van België – ze zijn een twijfelachtig concept. Union en Antwerp speculeerden 85 minuten lang op 0-0, in wat een hemeltergend spektakel was. In de absolute slotfase strafte Bart Nieuwkoop het Antwerpse cynisme af.

Het Belgische voetbal zit sinds jaar en dag opgesloten achter de betaalmuur, maar enkele keren in een seizoen kunnen ook de niet-geabonneerde voetballiefhebbers proeven van Belgisch topvoetbal. Zowel de commerciële omroep VTM als de openbare omroep VRT zendt één wedstrijd per speeldag in de Beker van België rechtstreeks uit. Woensdagavond bekampten Union en Antwerp elkaar in de heenwedstrijd van de halve finales.

Vanwege hun huidige vorm, historische status en geestdriftige supporters zou een duel tussen beide traditieclubs garant moeten staan voor tv-spektakel. Maar de kijkers van VTM hadden zich op een interessantere avond kunnen trakteren. Het competitieopzet van de halve finales – met een heen- en een terugmatch op vier weken van elkaar gescheiden – zoog alle spankracht uit het duel. Union probeerde wel, maar lukte niet, Antwerp probeerde het niet eens. 85 minuten lang zat het duel op slot. Een kopkans van Union-aanvaller Victor Boniface – nota bene uit buitenspel – was de enige noemenswaardige poging op doel geweest.

Antwerp was tevreden met die gang van zaken. De ‘Great Old’ recupereerde zijn topschutter Vincent Janssen waardoor aanwinst Gyrano Kerk naar de bank verdween. Mandela Keita, de Belgische jeugdinternational die deze week werd overgenomen van Oud-Heverlee Leuven, zat naast Kerk op de bank. Maar ook met de sterkst beschikbare elf – Antwerp had zelfs verzet aangetekend in een disciplinaire zaak om Calvin Stengs te laten meedoen – was er van veel dadendrang weinig te merken. In de competitie had Antwerp half januari met 2-0 verloren in het Dudenpark. Met oog op de terugwedstrijd op 2 maart op de Bosuil had Mark van Bommel zijn spelers de opdracht gebleven in organisatie te blijven en vooral geen gekke dingen te doen.

Debuut Vertessen

En gekke dingen waren er dus niet. De zeldzame keren dat Amani Lazare zich door de Antwerp-defensie kon wurmen, raakte hij de bal verkeerd. Ook Boniface stond niet scherp – hij werd een kwartier voor tijd vervangen door Yorbe Vertessen, de opvolger van Dante Vanzeir die Union bij PSV Eindhoven vond. De jonge polyvalente aanvaller was zowat de enige voor wie Union-Antwerp op 1 februari 2023 een historische betekenis kreeg.

Voor alle andere aanwezigen was het hooguit een kans om bij mild winterweer plezier te maken in het Dudenpark. Union schermt met de bouw van een nieuw stadion nabij de site van Audi Vorst. Elke wedstrijd van de eerste ploeg in het oude Joseph Mariënstadion wordt omarmd als een dierbare herinnering. Ook al was er tussen de lijnen voor een keer niet veel te beleven.

Het was dan ook helemaal onverwacht dat er in de absolute slotfase alsnog een doelpunt viel. Loïc Lapoussin kwam fluks naar binnen en zette voor aan de tweede paal, Bart Nieuwkoop troefde Jelle Bataille af om de 1-0 binnen te koppen. Union gaat met een milde voorgift naar de terugwedstrijd op 2 maart op de Bosuil. Daar mag de Croky Cup eindelijk hopen op peper en zout.