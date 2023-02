Kamala Harris veroordeelt op begrafenis van Tyre Nichols ‘gewelddaad’ van de politie

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft woensdag op de begrafenis van de Afro-Amerikaan Tyre Nichols diens dood beschreven als een gewelddaad door de politie, die nochtans de openbare veiligheid moet garanderen.

‘Zie hier een familie die haar zoon en broer verloren heeft na een gewelddaad’ door ‘mensen die de taak hebben om te beschermen’, aldus Harris tijdens de begrafenisplechtigheid in Memphis, Tennessee. ‘Deze gewelddaad had niet tot doel om de openbare veiligheid te beschermen.’

In de kerk was ook familie aanwezig van Breonna Taylor en George Floyd, die allebei in 2020 omkwamen door politiegeweld. Dominee Al Sharpton, een voormalige zwarte presidentskandidaat en mensenrechtenactivist, noemde in zijn toespraak tijdens de plechtigheid de betrokken agenten ‘schurken’ en verraders van hun eigen ras.

De 29-jarige Tyre Nichols werd op 7 januari hardhandig gearresteerd en overleed enkele dagen daarna. Het overlijden van de zoveelste Afro-Amerikaan die stierf door politiegeweld, zorde voor een schokgolf in de VS. Vorige week kregen vijf zwarte agenten, die al ontslagen waren wegens buitensporig geweld, te horen dat zij worden aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling. Intussen werd nog een agent geschorst en werden ook twee medici en een chauffeur van een brandweerwagen door het brandweerkorps in Memphis ontslagen.