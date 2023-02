Ondanks de westerse sancties houdt de industriële productie in Rusland verrassend goed stand. Meer en meer bedrijven produceren wapens en legermaterieel. Moet de Navo volgen?

Sancties? Welke sancties? Dat is de reactie van de meeste economen in het Westen als ze de cijfers bekijken van de industriële productie in Rusland. Die cijfers daalden in de eerste tien maanden slechts ...