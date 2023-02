Leider Genk struikelt in Eupen

Leider KRC Genk geraakte in zijn inhaalmatch in Eupen niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Ref Put en VAR Brent Staessens kleurden een geanimeerde avond vol discussie maar zonder winnaar.

Een tegenslag komt nooit alleen, dat weet Wouter Vrancken intussen als geen ander. De Genkse coach moest het in de inhaalmatch in Eupen niet alleen zonder zijn getransfereerde topschutter Onuachu stellen. Ook het geprezen centrale verdedigersduo Cuesta-McKenzie ontbrak. Cuesta, die al voortijdig van het veld was gestapt tegen Seraing, ondervond te veel hinder van een lichte blessure, McKenzie haakte af tijdens de opwarming. Het onuitgegeven duo Sadick-Ouattara stond voor een zware depannage-opdracht.

Heynen tovert, Paintsil scoort

Geen wonder dat thuiscoach Edward Still zijn ploeg vanaf de eerste minuut hoog deed pressen. Met succes, de leider snakte in de openingsfase naar adem. Vooral de pijlsnelle N’Dri zaaide paniek, hij was ook de eerste om met een stevige knal de vuisten van Vandevoordt te testen.

Vanaf het moment dat de rechtervoet even van het gaspedaal moest, toonde de leider van de leider zijn klasse. Genkaanvoerder Bryan Heynen stuurde in het midden van het veld met een heerlijke beweging enkele Oostkantonners het bos in en pakte uit met de perfecte doorsteekpass. Paintsil pakte de binnenweg en werkte oog in oog met Moser vlekkeloos af: 0-1.

Racing Genk op rozen maar die comfortabele positie gaf de leider al heel snel prijs. Een jeugdzonde van Ouattara leverde Eupen een strafschop op, de Ivoriaan raakte de gretig vallende Prevljak te onstuimig met de hand in het gezicht. Ref Bert Put zag er eerst geen graten in maar werd tot de orde geroepen door VAR Brent Staessens. De wederoptredende Peeters klaarde uitgekookt de penaltyklus: 1-1.

Het vervolg van de eerste helft werd een wel erg bitse strijd, die tot maar liefst zeven gele kaarten leidde. En nog enkele prima kansen aan beide zijden. Prevljak vergat balverlies van Hrosovsky af te straffen, N’Dri stuitte opnieuw op een scherpe Vandevoordt en Samatta kopte een vrijschop van Trésor met te weinig kracht in de hoek.

Twee maten, twee gewichten

In de blessuretijd van de eerste helft stonden de schijnwerpers opnieuw op het duo Put-Staessens gericht. Na een geweldige vijftigmeterpass van El Khannouss had Paintsil het ruime sop gekozen, Munoz trapte zijn voorzet maar net voorlangs. Maar intussen had Peeters Paintsil tijdens zijn voorzet gehaakt. Tot ieders verbazing hanteerden ref en VAR twee maten en twee gewichten, de bal ging ditmaal niet op de stip.

Doelpunt afgekeurd

Na de rust pakten de bezoekers de wedstrijd resoluut in handen. Een opnieuw sterke El Khannouss kon in een rommelige fase nog in extremis afgestopt worden. Verder resulteerde het veldoverwicht in te weinig doelrijpe kansen.

Twintig minuten voor affluiten oordeelde de VAR wél in Genks voordeel. Racing ontsnapte aan een onverdiende achterstand toen na een knap aangesneden vrijschop van Peeters een Eupense kopbalgoal na een video-review werd afgekeurd. Niet doelpuntenmaker Lambert stond buitenspel maar wel de vlak voor hem inlopende Prevljak. En beïnvloedde op die manier de Genkse defensie, aldus VAR en ref. Een beslissing, waarover je eindeloos kan blijven discussiëren.

Dat deden beide ploegen niet. Maar tal van wissels en overtredingen voorkwamen een geanimeerd wedstrijdslot. Ondanks zes minuten blessuretijd bleef de 1-1 op het bord. Een gewonnen of twee verloren punten voor de leider? Ook daarover kan je gerust een boompje opzetten. In elk geval blijft KRC Genk in de competitie ongeslagen in 2023 en bedraagt de voorsprong op naaste achtervolger Union intussen zeven punten.