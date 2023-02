Brexit en falende leiders doen Verenigd Koninkrijk bloeden

Drie jaar geleden stapte het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Maar het is niet dat er in Londen feestelijk vuurwerk wordt afgestoken. Want het land gaat door woelig politiek en economisch water. Komt dat door de slappe politici die het Verenigd Koninkrijk leiden? Of is het de Brexit die helemaal anders is uitgedraaid dan de Britten dachten?