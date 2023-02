Amerikaanse centrale bank verhoogt rente met ‘slechts’ 25 basispunten

De Amerikaanse Federal Reserve heeft de rente zoals verwacht met 25 basispunten verhoogd. De Fed kondigde aan dat er nog extra renteverhogingen zitten aan te komen.

De Federal Reserve haalt de voet van het gaspedaal. Na vier renteverhogingen met telkens 75 basispunten en een van 50 basispunten in amper een half jaar tijd, werd nu gekozen voor slechts 25 basispunten extra. De verschillende beleidsrentevoeten bedragen hierdoor 4,5 tot 4,75 procent. Volgens de mededeling van de Fed liggen er nog renteverhogingen in het verschiet. Ze gaf evenwel niet aan hoe groot die zouden zijn. Dat zou vooral van de macro-economische cijfers komen.

Voor Fed-voorzitter Jerome Powell blijft het een moeilijke evenwichtsoefening. Aan de ene kant is de inflatie in de VS – net zoals in Europa – duidelijk aan het afkoelen. In december zakte de inflatie naar 5 procent, komende van 5,5 procent in november. De kerninflatie, zonder voeding en energie, daalde eveneens van 4,7 naar 4,4 procent. Toch zijn dat niveaus die ver boven de doelstelling van 2 procent liggen. De Fed herhaalde in haar begeleidende mededeling dat het erg toegewijd is om de inflatie naar 2 procent terug te brengen.

Ook van een duidelijke afkoeling van de Amerikaanse economie is nog niet zoveel sprake. De banengroei met 185.000 nieuwe jobs in december wijst erop dat de arbeidsmarkt nog altijd krapper wordt, ondanks de aankondiging van grote ontslagen in de IT-sector. Toch zijn er stilaan signalen dat de Amerikaanse arbeidsmarkt wat verzwakt, zoals een daling van het aantal interimarbeiders – een vroege indicator van een conjunctuurvertraging – en meer mensen die gedwongen deeltijds werken.