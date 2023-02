Influencer Andrew Tate moet in de cel blijven

Het Roemeense gerecht heeft opnieuw een vraag tot vrijlating van de controversiële Brits-Amerikaanse influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan verworpen. De twee werden eind december opgepakt op verdenking van onder meer mensenhandel en verkrachting. Ze ontkennen de aantijgingen.

De door de Tates ingediende verzoeken tot vrijlating zijn ‘ongegrond’, oordeelde het hof van beroep in Boekarest. Vorige vrijdag besliste de rechtbank dat ze zeker tot 27 februari opgesloten blijven.

Bij het verlaten van de rechtbank riep de 36-jarige oud-kickbokser de pers toe om ‘hen om bewijzen te vragen, die ze niet zullen geven omdat ze er niet zijn’. De vermaarde Amerikaanse advocate Tina Glandian verwees tijdens een persconferentie na afloop van de zitting naar ‘buitenlandse druk’. Er is geen vluchtrisico, oordeelt de advocate van de Tates ook. ‘Ze weten sinds april dat er een onderzoek loopt, en zijn toch in Roemenië gebleven. Ze hebben banden met het land, en Tristan Tate is vader van een drie weken oude baby die hij nog altijd niet gezien heeft.’

De broers hielden zich schuil nabij de Roemeense hoofdstad Boekarest. Diverse luxe-auto’s, horloges en stapels geld in verschillende valuta’s van de oud-kickbokser werden geconfisqueerd.

Ze ontkennen alle aantijgingen. Andrew Tate werd in het verleden vanwege onder meer haatzaaiende opmerkingen tegen vrouwen al eens verbannen van sociale media.

Ook twee Roemenen, een oud-politieagent en de vriendin van Andrew Tate, blijven opgesloten.