Het Rekenhof, bijgestaan door een bedrijfsrevisor, moet nagaan of de overheid in het verleden niet te veel betaalde voor de verdeling van kranten en tijdschriften.

Voor er ­opnieuw een overheids­dotatie wordt toegekend voor de verdeling van kranten en tijdschriften in België, willen vooral de liberalen weten of de cijfers wel kloppen. ‘We willen weten of we geen ...