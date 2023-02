Afro Belg pakt internetprijs met pruik en plaksnor

Tussen de voorspelbare winnaars van de Jamies, de Vlaamse online ­videoprijzen, valt één naam op: Afro Belg.

Joffrey Anane geldt als een van de beste hiphopdansers van ons land, en hij dook op in De slimste mens, maar op Tiktok is hij bekend als Afro Belg. Dat typetje werd op de Jamies ­verkozen tot ‘beste comedy’ van het jaar.

Ananes zesdelige webreeks ­begon als een Tiktoksketch die hij tijdens de coronapandemie opnam uit verveling. Met plaksnor en pruik transformeert hij zichzelf tot Frank of Sonja, Antwerpenaren uit Borgerhout die de diversiteit in hun wijk maar moeilijk verkropt krijgen. De snel veranderende ­wereld drinkt Frank liever weg met een blik Carapils. Zo geeft Anane witte Vlamingen die zwarte mensen reduceren tot stereotypen een koekje van ­eigen deeg.

• Interview | Joffrey Anane: ‘Ik heb diep gezeten, maar dans was mijn redding’

Tegenover de andere genomineerden , die wat meer in de lijn liggen van de huis-tuin-en-keukenfilmpjes op Tiktok, oogt de webreeks als een ­sollicitatie voor een televisieprogramma. Dat heeft Anane te danken aan de regie van ­Anthony Nti en Chingiz ­Karibekov, het duo dat met Da yie de kortfilmfestivals ­veroverde. Ish Ait Hamou was dan weer betrokken als schrijver en producent.

Coming-out

De Jamies werden woensdagavond voor de derde keer uitgereikt op het Filmfestival van Oostende. Een vakjury koos de genomineerden uit, maar de stemming is in handen van het publiek. Dat levert doorgaans weinig verrassingen op. Opnieuw ging Acid lopen met de prijs voor beste vlogger. En ­opnieuw viel Average Rob in de prijzen, deze keer in de cate­gorie ‘Beste lifestyle’. ‘Beste fictie’ ging naar 2dezit, van ­dezelfde makers als WTFock, dat voorheen altijd won. Met zijn coming-out maakte ­Tiktok-ster Jonatan Medart, ­tevens bekroond tot ‘sociaalste creator’, dan weer de strafste video van het jaar.

Alle winnaars

Beste Vlaamse video van het jaar 2022: Jonathan Medart

Beste lifestyle: Average Rob

Beste comedy: Afro Belg

Kastiop award voor gamestreaming: Twoosie

Beste dans en muziek: Michael Amani

Beste explainer: Nws nws nws

Beste vlog: Acid

Beste fictie: 2dezit

Beste business: VTM Go

Beste opkomend talent: Clémentine Caron

Sociaalste creator: Jonatan Medart

Quarter life achievement: Vexx

Content creator van het jaar: Acid

Beste nimcel ging naar alle ‘micro-influencers’ in hun categorie