Opnieuw winst voor Arnaud De Lie

In zijn derde wedstrijd won Arnaud De Lie woensdag voor de tweede keer dit seizoen. ‘Het voelt fantastisch om hier te winnen’, zei hij na zijn sprintzege in de openingsetappe van de Ster van Bessèges (Fra/2.1).

Arnaud De Lie liet zich niet verrassen in de waaieretappe en schoof met drie ploegmaten mee in de eerste groep. Uiteindelijk keerde op 10 km van het eind nog een grote renners terug, waaronder lead-out Jasper De Buyst, en die effende het pad voor de Waalse sprinter. ‘Een grote pluim voor mijn ploegmaats, want we hebben vandaag volgens het boekje gekoerst’, sprak hij na afloop bij zijn team Lotto Dstny.

‘Toen het peloton ver voor de finish in stukken brak, waren we met vier renners vooraan vertegenwoordigd. Op het eind kwam Jasper De Buyst er nog bij en in de slotfase namen we het peloton op sleeptouw en leverden mijn ploegmaats de perfecte lead-out af. Het is fantastisch om het seizoen te starten met een dergelijke vorm en al twee overwinningen, maar zonder mijn team zou dit nooit gelukt zijn.’

Het team had de finish verkend. ‘Maandag reden we even langs en ik had gezien dat het op 500 meter van de finish iets vlakker werd. Net daar plaatste Mads Pedersen zijn versnelling. Ik beet me vast in zijn wiel en voelde me nog sterk genoeg om hem te remonteren en richting de finish te knallen. Deze koers is nu al geslaagd, maar de komende twee dagen liggen er nog mooie kansen in het verschiet. Wie weet is er nog iets mogelijk.’