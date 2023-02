Gillian Anderson (‘Sex education’) verzamelt seksuele fantasieën voor nieuw boek

De Britse actrice Gillian Anderson (54) is op zoek naar seksuele hartstocht voor een boek over de erotische fantasieën van vrouwen. ‘Sex education legde alles op tafel en maakte praten over seks minder taboe. Ik ben benieuwd of mensen dat in het echt ook durven doen.’

In de Netflix-serie Sex education kruipt de Britse actrice Gillian Anderson in de huid van de openhartige sekstherapeute Jean Milburn. Door die rol vroegen vrienden en journalisten zich af of vrouwen bij haar kwamen aankloppen met hun seksuele problemen of fantasieën. Welnee, zei ze, maar de vraag inspireerde haar wel. ‘Sex education legde alles op tafel en maakte praten over seks minder taboe. Ik ben benieuwd of mensen dat in het echt ook durven doen’, zei ze in een artikel van de Britse krant The Guardian. Daarin roept ze de lezers op om hun pikantste gedachten te delen. ‘Laten we iets maken dat direct naar het hart gaat en toont wat het is om vandaag vrouw te zijn.’

Een andere inspiratiebron was het boek My secret garden: women’s sexual fantasies van Nancy Friday uit 1973. Die bestseller, in de nasleep van de seksuele revolutie, is volgens Anderson toe aan een update. Ze wil van iedereen die zich identificeert als vrouw, ongeacht seksualiteit, leeftijd, religie of woonplaats, weten waaraan ze denken als het over seks gaat. Anderson hoopt op antwoorden van een divers publiek om aan te tonen hoever we zijn gekomen sinds My secret garden voor het eerst verscheen.

In de Lage Landen doken de Belgische kunstenaar en tv-presentator Lucas De Man en de Nederlandse psychologe Mariëlle de Goede al in de seksdromen van het publiek voor hun in 2020 verschenen boek Yes, please. Behalve machtsspelletjes zouden groepsfantasieën bij de Vlaming het populairst zijn – dat kan een trio of een orgie zijn.

Wie zijn pikantste dromen wil delen, kan die doorsturen naar Gillian Andersonvia deargillian.com.