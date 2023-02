Staatssecretaris Michel wil ‘variabel loon voor ministers op basis van prestaties’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Loonbriefje (1)

In La Libre Belgique hield MR-staatssecretaris Mathieu Michel een opvallend pleidooi voor een variabel loon voor ministers en topambtenaren, zoals in de privé. ‘Ik stel voor dat iedereen aan het begin van de legislatuur zijn plannen presenteert met duidelijke doelstellingen. Alleen wie zijn resultaten haalt, krijgt dan het volledige salaris.’ Volgens Michel is dat systeem voor topambtenaren relatief eenvoudig in te voeren. De beleidsnota’s van de minister kunnen daarvoor als leidraad dienen, net als de jaarlijkse evaluatie. Voor ministers en staatssecretarissen is de evaluatie iets moeilijker, geeft Michel wel toe. Maar die kunnen dan variabel verloond worden als de ‘verwachte effecten’ van een hervormingsplan zich ook effectief voordoen.

Senaat

Een burgerpanel buigt zich de komende maanden over de partijfinanciering. De organisatoren wilden heel graag de resultaten voorstellen in de Senaat. Dat spoort mooi met de ambitie van Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open VLD) om de instelling via burgerpanels te herwaarderen. Maar dat feest gaat niet door. Het bureau van de Senaat wil eerst in de Kamer de afhandeling afwachten van het ontwerp dat het gebruik van het rijksregister toelaat bij het loten van de deelnemers. Het bureau maakte voorbehoud bij de selectie van de G1000.

Loonbriefje (2)

Mathieu Michel is zelf staatssecretaris voor Digitalisering, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen. Zeker in Vlaanderen is hij nagenoeg onzichtbaar en weet zelfs de Wetstraatpers nauwelijks wat hij precies uitsteekt. Maar Michel maakt zich sterk dat ‘sommigen nu veel beter zijn in het communiceren en beloften uitspreken dan in het daadwerkelijk uitvoeren’. Hij pleit dan ook voor een evaluatie ‘op basis van objectieve criteria’.

Michel oppert daarbij meteen een idee voor zijn eigen beleidsdomein. Zo zou hij voor de Regie der Gebouwen afgerekend kunnen worden op de beloofde deadlines en budgetten voor de werken aan de federale gebouwen. ‘Ik zeg niet dat het eenvoudig is. Maar het zou wel interessant zijn dat ministers niet alleen om de vijf jaar bij verkiezingen geëvalueerd worden’, zegt hij.

Loonbriefje (3)

Het moet gezegd: voor Mathieu Michel maakt dat ministeriële loon duidelijk ook niet al te veel uit. In september blunderde hij nog door in het RTL-TVI-programma C’est pas tous les jours dimanche te onthullen dat hij tussen 14.000 en 15.000 euro netto verdient. Achteraf bleek dat hij zijn loon nogal had overschat. Een staatssecretaris verdient in ons land ongeveer 20.000 euro bruto per maand. Netto zou dat maar ongeveer 10.000 euro zijn. De woordvoerder van Michel benadrukte nadien wel dat de staatssecretaris er ook zijn extralegale voordelen bijgerekend had, zoals een gsm met abonnement, een laptop en een leasingwagen. Dat moeten we misschien toch nog eens evalueren.