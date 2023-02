Amerikaanse vicepresident Kamala Harris aanwezig op begrafenis Tyre Nichols

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris is woensdag aanwezig bij de begrafenis van Tyre Nichols. Dat laat het Witte Huis dinsdag (lokale tijd) weten.

Nichols was een man van kleur die overleed nadat hij door politieagenten werd mishandeld bij een arrestatie in Memphis in de staat Tennessee. Vijf agenten die bij de arrestatie aanwezig waren zijn inmiddels ontslagen, opgepakt en aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling.

Twee medici, de chauffeur van de ambulance die Nichols naar het ziekenhuis bracht en twee agenten die niet bij de arrestatie aanwezig waren zijn geschorst vanwege fouten in rapportages die ze over de fatale arrestatie maakten. Alle mannen tegen wie een aanklacht is ingediend zijn ook van kleur. De Amerikaanse justitie liet dinsdag weten dat er mogelijk nog meer mensen voor de dood van Nichols vervolgd zullen worden.

Nichols werd op 7 januari na een achtervolging aangehouden voor een verkeerscontrole. Volgens zijn advocaat werd hij geslagen ‘als een piñata’ bij zijn aanhouding en was hij daarna onherkenbaar verminkt. Hij overleed drie dagen later aan zijn verwondingen. Van de arrestatie werden vorige week beelden vrijgegeven, waarna door de hele VS demonstraties tegen politiegeweld werden gehouden.

Naast Harris zullen ook familieleden van Breonna Taylor en George Floyd, twee andere slachtoffers van politiegeweld, bij de plechtigheid aanwezig zijn. Dominee en voormalig presidentskandidaat Al Sharpton zal een toespraak houden.