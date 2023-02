FBI doorzoekt vakantiewoning van Joe Biden

De FBI is begonnen aan een nieuwe, geplande zoektocht in een buitenverblijf van de Amerikaanse president Joe Biden. ‘Met de volledige steun en samenwerking van de president’, klinkt het opnieuw.

De zoektocht in Bidens vakantiewoning in Rehoboth Beach kadert in een groter onderzoek naar documenten die in privékantoren of woningen van de president zijn gevonden. De huiszoeking werd niet naar de buitenwereld gecommuniceerd, maar Biden was wel op de hoogte. Het is de derde keer dat de FBI op zoek gaat naar geheime documenten bij de president. Eerder werden al paperassen gevonden in zijn thuis in Wilmington en een privékantoor in Washington.

De onthullingen brengen Biden in een lastig parket. Hij was keihard voor zijn voorganger Donald Trump, die een gelijkaardige fout maakte. De Democraat probeert zich van Trump te onderscheiden door zijn volledige medewerking aan te bieden.