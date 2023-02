American football-legende Tom Brady stopt nu echt. Brady is 45 en kondigde zijn afscheid al vorig jaar aan, maar hij kwam daarop terug. Nu is het definitief, beweert hij.

Tom Brady kondigde zijn afscheid van zijn sport aan in een korte video op Instagram. ‘Goedemorgen jongens, ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: ik stop ermee. Voorgoed.’

Als het maar waar is. Begin vorig jaar (eigenlijk exact een jaar geleden) kondigde de quarterback al eens zijn afscheid aan. Maar in maart, zes weken later, kwam hij op dat besluit terug. Hij plakte er nog een jaar aan vast bij de Tampa Bay Buccaneers.

Brady zei toen dat hij nog ‘dingen te doen had’. Maar nu, na 23 seizoenen spelen op het hoogste niveau, heeft hij het echt gehad, zegt hij.

In zijn carrière won Brady zes keer de Super Bowl (de belangrijkste wedstrijd van het seizoen) met de New England Patriots en één keer met de Tampa Bay Buccaneers, in 2021.

Het laatste seizoen van Brady eindigde met een wat beschamende 31-14-nederlaag in de wedstrijd tegen de Dallas Cowboys.

Brady lijkt het nu wel te menen. ‘Ik weet dat mijn afscheid vorige keer al veel ophef veroorzaakte’, schrijft hij. ‘Maar toen ik vanochtend wakker werd, was ik zeker. Jullie, mijn fans, mogen het als eersten weten. Ik zal het kort houden, want de lange emotionele speech hebben jullie al vorig jaar gehad.’