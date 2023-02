Beyoncé komt in mei naar België

De Amerikaanse popster Beyoncé zal op 14 mei optreden in het Koning Boudewijnstadion.

Beyoncé heeft op sociale media haar ‘Renaissance’-wereldtournee aangekondigd. Dit jaar trekt ze lang 47 arena’s in Europa en Noord-Amerika. België staat als tweede op de lijst: op 14 mei komt ze naar Brussel. Het is sinds 2016 geleden dat ze in ons land te zien was.

Kort na de bekendmaking ging haar site offline door de grote toestroom aan bezoekers.

In juli bracht Beyoncé haar zevende album ‘Renaissance’ uit en sindsdien zitten fans te wachten op een wereldtournee. Vorige maand gaf de popster in Dubai voor het eerst in vier jaar nog eens een volledig liveoptreden. Die show lokte ook kritiek uit. Veel fans van de Amerikaanse zangeres vroegen zich af of het geld – naar verluidt 24 miljoen dollar – wel opweegt tegen de morele implicaties van een optreden in dat land.

De officiële ticketverkoop start op 10 februari om 10 uur via ticketmaster.be.