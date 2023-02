Dr. Phil stopt na meer dan 20 jaar met talkshow

De Amerikaanse psycholoog Phil McGraw (72), beter bekend als Dr. Phil, stopt met zijn dagelijkse praatprogramma. Dat heeft hij zelf beslist, klinkt het in een interview met People. ‘Er is nog zo veel meer dat ik wil doen’, zegt het tv-gezicht.

Phil McGraw was maar liefst 21 seizoenen te zien in zijn eigen, gelijknamige talkshow Dr. Phil. Sinds 2002 luisterde hij vanuit zijn ervaring als psycholoog naar zijn gasten en gaf hij hen advies. Dat leidde vaak tot bizarre en spraakmakende interviews, zoals het gesprek met een 28-jarige man die een relatie had met een tienermeisje die dan weer geloofde dat ze zwanger was van kindje Jezus.

‘Met deze show hebben we duizenden mensen en miljoenen kijkers geholpen met allerlei problemen’, zegt de 72-jarige presentator over zijn vertrek. ‘Dit is een geweldig hoofdstuk in mijn leven en carrière geweest, maar er is nog zo veel dat ik wil doen.’ McGraw stopt dan wel met Dr. Phil, tv-kijkend Amerika is nog niet van de man af. CBS Media Ventures liet al weten dat er een nieuwe samenwerking komt. Een ander format, maar ook daarin zal hij ‘een impact hebben op de kijkers’.

Kritiek

McGraw kreeg de laatste jaren ook kritiek te verduren. Er was The shining-actrice Shelley Duvall die hem beschuldigde van uitbuiting tijdens een interview. Een andere vrouw startte een rechtszaak tegen McGraw omdat hij haar familie onder druk gezet zou hebben om haar naar een instelling te sturen waar ze vervolgens zou misbruikt zijn. Er was ook kritiek op Dr. Phil tijdens de lockdowns: de psycholoog liet zich daarover negatief uit, terwijl hij geen gerelateerde medische expertise heeft. En er zijn de geruchten over een ‘ongezonde werksfeer’ voor de werknemers die bij de dagelijkse werking van het programma betrokken zijn.

De laatste aflevering van het programma wordt in het voorjaar uitgezonden, melden Amerikaanse media. CBS Media Ventures liet al weten dat er nadien herhalingen en ‘nooit eerder vertoonde beelden’ getoond zullen worden van vorige afleveringen.