Rollan Roberts II kondigde eind januari in Charleston, in de Amerikaanse staat West Virginia, aan dat hij een gooi doet naar het presidentschap in 2024. Maar tijdens die speech viel zijn zwangere vrouw plots flauw, waarop de Republikeinse politicus en zakenman even niet wist wat hij moest doen. In de officiële video, die hij achteraf uploadde op zijn sociale media, werd het fragment weggeknipt.