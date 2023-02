Twee Iraanse Instagrambloggers zijn veroordeeld tot tien en een half jaar gevangenis. Hun misdaad? Ze postten een filmpje waarop ze dansten in Teheran met de Azadi-toren in de achtergrond.

Een Iraans stel is veroordeeld voor ‘het promoten van corruptie en prostitutie’ nadat er een filmpje viraal was gegaan waarin ze dansten voor een belangrijk Iraans monument. Ze kregen elk een gevangenisstraf van tien en een half jaar. De veroordeling zou al van drie maanden geleden dateren, maar nu pas lekte het nieuws uit in de Angelsaksische media. Het werd bevestigd door de mensenrechtenorganisatie Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Astiyazh Haghighi en haar verloofde, Amir Mohammad Ahmadi, zijn twee bekende Instagrambloggers. Ze werden begin november gearresteerd. Online circuleerde er toen een korte video waarin te zien was hoe de twee op straat dansen. Hij neemt haar vast en draait haar rond, veel meer is er op die video niet te zien. Tenzij de futuristische Azadi-toren op de achtergrond. Azadi betekent vrijheid. Die toren in Teheran heeft een hoge gevoelswaarde. Hij werd in het begin van de jaren zeventig gebouwd onder de laatste shah, Mohammad Reza Pahlavi.

Omdat Haghighi geen hoofddoek droeg, pleegde ze een inbreuk op de Iraanse wet. Bovendien is het voor vrouwen ook verboden om in de publieke ruimte te dansen. Het Iraanse regime tilt er extra zwaar aan dat Haghighi met een man danste. De video werd in Iran gezien als een symbool voor de vrijheden die protestbewegingen willen afdwingen.

HRANA sprak met familieleden van het stel. Die zeggen dat de twee tijdens de gerechtelijke procedure geen advocaat ter beschikking kregen. Er zouden pogingen geweest zijn om het koppel op borg vrij te krijgen, maar die werden afgewezen.

Volgens HRNA zou Haghighi nu in de vrouwengevangenis van Qarchak, net buiten Teheran, verblijven. De slechte leefomstandigheden daar zijn al vaker aangekaart door activisten.

De dood van Mahsa Amini, die opgepakt was omdat ze haar hoofddoek niet op de voorgeschreven wijze droeg, veroorzaakt al sinds september protesten tegen het regime. Minstens 14.000 mensen zouden al gearresteerd zijn, volgens de VN.