Pukkelpop maakt eerste naam bekend: Billie Eilish is headliner op vrijdag

Pukkelpop heeft zijn eerste headliner bekendgemaakt: Billie Eilish.

De Amerikaanse zal op vrijdag 18 augustus op de wei van Kiewit staan. Pukkelpop maakte in Hasselt de eerste naam bekend met een aftelklok op een grote container met televisieschermen.

In 2019 stond Billie Eilish ook op al op Pukkelpop. Nu is ze 21, toen 17: de jongste headliner ooit op het festival. Onze recensent gaf het optreden toen vijf sterren.

De eerste naam van Pukkelpop valt vroeg dit jaar (normaal komt een eerste lading in maart) en het is maar één naam. Maar, zo melden ze bij het festival: ‘Donderdag en vrijdag worden in dezelfde container ook om 11 uur enkele belangrijke namen voor Pukkelpop aangekondigd. De startdatum van de ticketverkoop volgt binnenkort.’

Pukkelpop vindt dit jaar plaats van donderdag 17 augustus tot en met zondag 20 augustus.