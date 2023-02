De familieholding van Donald Trump, The Trump Organization, werd enkele weken geleden schuldig verklaard voor financiële en belastingfraude. Nu het proces achter de rug is, heeft het bureau van de procureur-generaal van de staat New York dinsdag een video vrijgegeven waarin Donald Trump in augustus verhoord wordt over de financiële kwesties.

Trump weigert te antwoorden op alle vragen en beroept zich daarbij telkens op the fifth amendment. Dat grondwettelijk recht beschermt burgers tegen het onder dwang moeten getuigen tegen zichzelf. Een bijzonder onproductief verhoor is het resultaat.