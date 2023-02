Verloren nucleaire capsule in Australië teruggevonden

De piepkleine capsule met een gevaarlijke radioactieve stof die verloren was geraakt langs een 1.400 kilometer lang traject in Australië, is teruggevonden. Dat meldt de Australische overheid.

De capsule werd woensdag teruggevonden ongeveer 50 kilometer ten zuiden van het afgelegen mijnstadje Newman, in de staat West-Australië. ‘Als je weet hoe groot het zoekgebied was, dan was het lokaliseren van dit object een monumentale uitdaging’, aldus minister van Nooddiensten Stephen Dawson. ‘Onze zoekteams hebben vrij letterlijk een naald in een hooiberg teruggevonden.’

Het Australische leger onderzoekt de capsule nu, en zal ze donderdag terugbrengen naar een beveiligde locatie in Perth, de oorspronkelijke bestemming.

Foto: EPA-EFE

Het gaat om een capsule waarvan het omhulsel een kleine hoeveelheid radioactief cesium-137 bevat. Volgens de autoriteiten ging het om een routinetransport, maar zouden de vibraties van de vrachtwagen ervoor kunnen gezorgd hebben dat het deeltje los kwam te zitten. Daardoor zou het uit de verpakking gevallen zijn, en door een opening in de vrachtwagen op de weg beland zijn.

Voor het transport werd nochtans een ervaren bedrijf ingeschakeld. Zij verontschuldigden zich eerder al voor het verliezen van de capsule. ‘We nemen dit incident zeer ernstig. We erkennen dat dit duidelijk zeer verontrustend is, en het spijt ons voor de onrust die werd veroorzaakt in de West-Australische gemeenschap’, klonk het.

Cesium-137 is een stof die vaak gebruikt wordt in de mijnbouw, en die stralingsbrandwonden kan veroorzaken. Op lange termijn kan het ook kanker uitlokken.