Adil & Bilall regisseren ook vierde ‘Bad boys’-film

Een vierde Bad boys-films zit eraan te komen. Dat maakten hoofdacteurs Will Smith en Martin Lawrence bekend via Instagram. Net als bij de derde film zullen Adil El Arbi en Bilall Fallah de regie voor hun rekening nemen

Het door El Arbi en Fallah geregisseerde Bad boys for life kwam drie jaar geleden in de zalen. De actiekomedie groeide uit tot de succesvolste Amerikaanse film van het (corona)jaar 2020. Wereldwijd bracht de film 426,5 miljoen dollar op. Het vervolg deed het daarmee aan de kassa’s een heel stuk beter dan de tweede titel in datzelfde rijtje, Tenet van Christopher Nolan, die goed was voor een box office van 365 miljoen dollar.

Het nieuws van de vierde Bad boys-film werd bevestigd door Sony Pictures, zo schrijft filmblad Variety. Ook Jerry Bruckheimer is opnieuw present als producent. Al sinds de eerste film uit 1995, die het zevenvoud opbracht van wat hij had gekost, is Bruckheimer een van de drijvende krachten achter de franchise.

Het aangekondigde vervolg is een opsteker voor Smith, wiens carrière nog niet uit de lappenmand is sinds het beruchte ‘slap-incident’. De acteur verkocht een jaar geleden tijdens de Oscarceremonie een klap aan comedian Chris Rock na een ongepaste grap aan het adres van Smiths echtgenote, actrice Jada Pinkett Smith. Het voortbestaan van een aantal filmprojecten waaraan hij meewerkte werd vervolgens al snel onzeker.

‘Batgirl’

Ook voor de Belgische filmmakers El Arbi en Fallah (Black, Patser) is het goed nieuws. In augustus vorig jaar kregen zij nog te horen dat Batgirl, hun film die toen in postproductie was, onverwacht en vroegtijdig werd afgevoerd. Warner Bros had tegen dan al 88 miljoen dollar in het project gepompt. De film zou aanvankelijk worden uitgebracht op HBO Max, het streamingplatform van de studio. De oplopende productiekosten lag aan de basis van de beslissing.

In de Belgische zalen was het afgelopen najaar van het regisseursduo nog Rebel te zien, een film over een Syriëstrijder. Wanneer de vierde Bad boys-film wordt uitgebracht, is nog niet geweten.