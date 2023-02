Eerst droog met opklaringen, later (zwaar)bewolkt

De dag start woensdag droog met brede opklaringen, maar later wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met vooral in de avond kans op buien over de oostelijke landshelft. De maxima schommelen tussen 3 en 9 graden, meldt het KMI.

De westenwind is matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 60 kilometer per uur.

Hoewel het ‘s avonds en ‘s nachts vaak zwaarbewolkt is, zijn er over het westen van het land enkele opklaringen mogelijk. Over de oostelijke landshelft blijft de kans op neerslag bestaan. Op het reliëf is er zelfs kans op smeltende sneeuw. De minima liggen tussen 2 graden op de Ardense hoogten en 8 graden aan zee.

Donderdag is het vaak zwaarbewolkt met lichte regen of motregen bij tussenpozen van het oosten tot het centrum van het land. In de streken nabij de Franse grens blijft het echter vaak droog. De maxima schommelen tussen 3 en 7 graden in de Ardennen en rond 8 of 9 graden elders.

Vrijdag en zaterdag hangen er vaak lage wolken, maar het blijft meestal droog met maxima van 4 tot 10 graden.