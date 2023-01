Gezocht: medewerkers van uitvaartdiensten, verpleegkundigen en kinderbegeleiders

Meer dan één beroep op de drie is een knelpuntberoep in Vlaanderen. Het gaat om 234 beroepen in totaal.

De lijst met knelpuntberoepen is opnieuw langer geworden: 234 beroepen of 27 meer dan in 2022. Hierdoor is meer dan een derde van de beroepen in Vlaanderen een knelpuntberoep.

Dit zijn beroepen waarvoor werkgevers (nog) moeilijker geschikte werknemers vinden om de vacatures in te vullen. Veel is er niet veranderd in de top 10, het beroep van verpleegkundige staat nog steeds op de eerste plaats. Op de tweede plaats staat werfleider, gevolgd door ‘technicus industriële installaties’. Schoonmaken bij mensen thuis en bestuurder trekker-oplegger staan ook in de top vijf. Medewerker in de fruitteelt en accountant-belastingsadviseur (het vroegere boekhouder) stonden vorig jaar niet in de top tien, maar staan nu op de achtste en negende plaats. ICT-profielen, horecapersoneel, en kinderbegeleiders blijven ook schaars.

Staan niet in de top 10 maar zijn sinds dit jaar wel een knelpuntberoep: maatschappelijk werker, hotelreceptionist en podiumtechnicus. Ook aan nieuwe bodemonderzoekers heerst een tekort, net als aan medewerkers van uitvaartdiensten of keukenmedewerkers.

• Verpleegkundige voert lijst knelpuntberoepen aan

Beroepen zoals bakker, patissier en chocoladebewerker blijven ook dit jaar in de lijst staan. Onder de vrijetijds- en artistieke beroepen vormt redder een knelpunt.

In het onderwijs heerst de grootste schaarste bij leerkrachten van technische vakken, Nederlands, Frans en wiskunde. Ook in het kleuter- en lager onderwijs, en secundair bijzonder onderwijs blijven tekorten bestaan.

De belangrijkste oorzaak van de arbeidsmarktkrapte blijft de vergrijzing van de bevolking. Werknemers die op pensioen gaan, moeten vervangen worden, terwijl bedrijven ook willen uitbreiden. Zeker in de gezondheids- en welzijnssector is de vergrijzing een probleem. Voorts blijven nog de gevolgen van de coronamaatregel voelbaar. Sectoren die tijdelijk moesten sluiten, kennen grote, of nog grotere, aanwervingsproblemen.

De VDAB stelt de lijst op aan de hand van gegevens over vacatures en werkzoekenden én op een bevraging van VDAB-experten en sectororganisaties.