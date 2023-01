Thorgan Hazard op huurbasis naar PSV: ‘Ik kijk uit naar topwedstrijden’

Thorgan Hazard trekt de deur bij Borussia Dortmund achter zich dicht. De winger trekt op huurbasis naar PSV Eindhoven, waar hij mee gaat strijden voor de titel. ‘PSV doet nog mee in de competitie, de beker en in Europa. Ik kijk enorm uit naar de grote wedstrijden’, zegt Hazard.

De 29-jarige Hazard verlaat Duitsland na bijna negen jaar. De bij RC Lens opgeleide Rode Duivel (47 caps) kwam in de zomer van 2014 in de Bundesliga terecht, bij Borussia Mönchengladbach. Chelsea leende hem in eerste instantie uit, een jaar nadien nam Mönchengladbach hem definitief over. Van 2012 tot 2014 had hij op uitleenbasis indruk gemaakt bij Zulte Waregem, wat hem in 2013 de Gouden Schoen en in 2014 de titel van Profvoetballer van het Jaar opleverde.

Na vijf seizoenen, 182 matchen, 46 doelpunten en 44 assists trok Thorgan Hazard naar het andere Borussia, Dortmund. In 122 wedstrijden voor de Borussen vond hij 18 keer de weg naar de netten en liet hij 21 assists optekenen. In 2021 mocht hij mee de DFB-Pokal in de lucht steken. Dit seizoen trad hij aan in 21 matchen (1 goal), maar slechts zes keer stond hij in de basis.

In Eindhoven gaat Hazard niet alleen op zoek naar meer speelminuten, hij wil er ook de Nederlandse titel pakken. Met Zulte Waregem greep hij in 2013 net naast de landstitel, en met Dortmund werd hij twee keer vicekampioen. In de Eredivisie is PSV, dat recent ook Fabio Silva (ex-Anderlecht) strikte, derde na 19 speeldagen, op vier punten van leider Feyenoord. De Nederlanders zijn ook nog Europees actief in de Europa League, waar ze in de knock-outfase voor de achtste finales het Spaanse Sevilla treffen.

‘Het is een prachtige club met een prachtig shirt’, zegt Hazard over zijn nieuwe werkgever. ‘PSV doet nog mee in de competitie, de beker en in Europa. Ik kijk enorm uit naar de grote wedstrijden.’

Op de website van Dortmund stelt de Rode Duivel dat ‘een uitleenbeurt op dit moment voor iedereen de beste oplossing is’. ‘Gedurende de komende vijf maanden kan ik bij een heel ambitieuze club op hoog niveau speeltijd verzamelen.’

Marcel Brands, de algemeen directeur van PSV, noemt Hazard ‘een veelzijdige speler, die op meerdere posities uit de voeten kan en veel internationale ervaring heeft’.