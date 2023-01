Eerste eiken huwelijk ooit in België: Angeline (97) en Eduard (99) zijn langst getrouwde koppel van ons land

Het eerste eiken koppel ooit in ons land woont in Houthalen-Helchteren. Angeline Haeseldonckx (97) en Eduard Cuyvers (99) stapten tachtig jaar geleden in het huwelijksbootje in Geel en zijn zo het langst getrouwde koppel in België. ‘Of we nog verliefd zijn op mekaar? Zijt daar maar zeker van.’

Vijf jaar geleden vierden Angeline en Eduard hun albasten huwelijk in Houthalen en dat was al uitzonderlijk in Europa. Dat ze het feestje nog eens mogen overdoen nu ze 80 jaar getrouwd zijn, is nog zeldzamer. Volgens de European Supercentenarian Organisation (ESO) zijn Angeline en Eduard het eerste koppel ooit in ons land dat een eiken huwelijksverjaardag viert. ‘Acht koppels haalden 79 jaar huwelijk, sommigen zelfs tot enkele dagen voor hun 80ste huwelijksverjaardag’, zegt Anthony Croes-Lacroix van de Belgische afdeling van de ESO. ‘Maar Eduard en Angeline zijn dus de eersten die deze verjaardag echt kunnen vieren. Wat echt straf is, is dat ze allebei nog geen 100 jaar oud zijn.’

‘Ik heb het ook nog nooit meegemaakt in de twintig jaar dat ik burgemeester ben’, zegt burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (Vooruit-Groen-Plus), die het koppel afgelopen weekend nog eens extra in de bloemetjes zette.

Glas halfvol

Angeline verblijft dan wel in woonzorgcentrum Het Dorp in Helchteren, Eduard blijft zijn geliefde elke dag bezoeken. Of het geheim van hun huwelijk te maken heeft met de vrolijkheid waarmee ze in het leven staan, is niet duidelijk. Maar voor hen is het glas altijd halfvol. Nochtans gaven ze hun jawoord tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 30 januari 1943, vlak nadat de Duitse generaal Paulus zichzelf en zijn leger overgaf aan de Sovjets.

Eduard ging vlak na de oorlog aan de slag als transporteur voor de Limburgse steenkoolmijnen. Met de hulp van zijn vader kocht hij een vrachtwagen. In 1949 veranderde het leven van Angeline en Eduard pas echt grondig toen Eduard startte met de productie van betonproducten in Houthalen. Die waren erg gegeerd in Europa, dat toen nog voor een groot deel in puin lag. Decennialang stond het bedrijf van Eduard gekend als Echo. Het werd niet alleen met de dag groter, maar het werd ook nog eens een trendsetter in de betonindustrie in Europa. ‘Wij hebben de betonnen zwaluwstaartverbinding nog uitgevonden’, herinnert Eduard zich.

Geheim?

Eduard richtte nog bedrijfjes op zoals NV Ward dat rode mijnsteen ontgon uit de mijnterrils van Zwartberg en liet in Luxemburg een fabriek bouwen om welfsels te maken. In 1982 kreeg Eduard van koning Boudewijn het burgerlijk ereteken van Ridder in de Leopold-orde voor zijn verdiensten. Al die tijd kon Eduard rekenen op zijn Angeline, in het bedrijf waar zij meewerkte, maar ook als partner.

Volgens Angeline is er niet meteen een geheim voor het 80 jaar in stand houden van hun huwelijk, ‘maar op elk potje past wel een dekseltje’, zo vindt ze. ‘Of we nog verliefd zijn op elkaar? Zijt daar maar zeker van! We kunnen elkaar niet missen. En ik heb hem nog nooit buitengezet’, lacht Angeline.