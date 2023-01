N-VA stuurt Matthias Storme naar mensenrechteninstituut

De benoeming van Storme in de Raad van Bestuur van het pas opgerichte Vlaams Mensenrechteninstituut kan voor oppositiepartij Groen niet door de beugel.

De Commissie Gelijke kansen in het Vlaams Parlement besprak dinsdag achter gesloten deuren de keuze van de bestuursleden van het pas opgerichte Vlaams Mensenrechteninstituut. Dat moet het centrale Vlaamse loket worden waar burgers vanaf 15 maart terechtkunnen voor alle mensenrechten en alle vormen van discriminatie. Het vervangt in Vlaanderen het interfederale gelijkekansencentrum Unia, waar de Vlaamse regering uit stapt.

De N-VA stuurt de conservatieve advocaat Matthias Storme als bestuurder naar het mensenrechteninstituut. Storme is nu al bestuurder bij Unia en pleitte ooit voor de vrijheid om te discrimineren. Als die vrijheid er niet is, dan kunnen we ons hele rechtssysteem overboord gooien, argumenteerde hij.

Zijn benoeming stoot daarom op weerstand. Groen-Parlementslid An Moerenhout zegt dat haar partij zich zal onthouden bij de stemming in de plenaire vergadering. ‘Storme stelt de antidiscriminatiewet in vraag, terwijl dit instituut net is opgericht om die wet te laten naleven’, zegt Moerenhout. ‘Bovendien was het de bedoeling om hier een neutrale instelling van te maken. Storme is lid van het N-VA-partijbestuur.’

De andere namen in de raad zijn Jonathan Bernaerts (doctoraatsonderzoeker mensenrechten UA), Tine Destrooper (professor aan het mensenrechteninstituut van de UGent), Raf Geenens (rechtsfilosoof aan KUL), Gerhard Van Der Schyff (docent grondrechten Universiteit Tilburg), Frank Fleerackers (professor publiek recht, KUL) en Stefan Sottiaux (hoogleraar publiek recht, KUL).

Als niet-academici zetelen Katrien Meuwissen van het Europees Netwerk van Nationale Mensenrechteninstituten, Nathalie Van Leuven van de pluralistische sociaal-culturele organisatie Avansa, Hassan Boujedain, directeur inburgering van de stad Antwerpen, en Liesbet Stevens van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De Vlaamse meerderheidspartijen zeggen achter alle kandidaten te staan. ‘Het zijn stuk voor stuk sterke profielen, met veel expertise inzake mensenrechten. De kandidaten werden geselecteerd na een open en transparante procedure’, zeggen commissievoorzitter Kris Van Dijck (N-VA), en de Vlaams parlementsleden Nadia Sminate (N-VA), Katrien Partyka (CD&V) en Tom Ongena (Open Vld). (wwi)