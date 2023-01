Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

De woning van Nicole De Moor

Nicole De Moor heeft een huis gevonden in Sint-Gillis-Waas. Dat is de geboorteplaats van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, maar ze woonde de voorbije jaren in Anderlecht. Toen De Moor werd aangeduid als opvolger van Sammy Mahdi op het departement Asiel, maakte ze haar wens kenbaar om weer te migreren naar haar geboorteplaats. In de rust van het Waasland kan ze zich dan voorbereiden op de verkiezingen van 2024. Ze mag al beginnen bananendozen te verzamelen, want de verhuizing staat gepland voor april.

De trein van de N-VA

‘België, dat is stilstand, dat is blokkering’, zegt Bart De Wever in een van de negen nieuwe video’s waarin de N-VA uitlegt waarom de partij pleit voor confederalisme, en wat ze daarmee bedoelt. Het gaat dan om lagere belastingen en beperking van de werkloosheid in de tijd. Maar bij één video valt die stilstand wel erg letterlijk te nemen: ‘De treinen rijden op tijd. Dat is confederalisme.’

Dat idee stond ook al in 2014 in de congresteksten van de N-VA over confederalisme. Maar hoe zal een splitsing van de treinsporen treinen stipter maken? ‘In het confederalisme heeft Vlaanderen een eigen spoorwegbedrijf,’ klinkt het in de video, ‘dat er samen met De Lijn voor zorgt dat we performant openbaar vervoer hebben.’

Hoe performant De Lijn is, is voer voor discussie, maar bij deze heeft de N-VA toch alvast de trein van het confederalisme weer op gang getrokken.

Het refrein van de N-VA

‘Imagine there’s no coal plants/ It’s easy if you try’.

Zijn het dromers, daar bij de N-VA? Bert Wollants en Bart De Wever trokken met een delegatie naar Tihange om te betogen voor kernenergie. Te zien aan de foto’s van Theo Francken was dat in een sfeer van flowerpower. Zo zongen ze er ook een eigen versie van ‘Imagine’ van John Lennon, een zanger die meteen heruitgevonden is als een ambassadeur voor kernenergie. ‘You may say that we’re dreamers/ But we’re not the only ones’, klonk het. ‘We hope to build a bright future/ Fueled by uranium.’

De droom van Sammy Mahdi

‘Het vaderschap is de mooiste vorm van liefde.’ Dat zegt Sammy Mahdi in het familieblad Humo. Op de vraag naar zijn vurigste wens is hij formeel: ‘Vader worden. Op mijn 22ste stond dat al bovenaan op mijn bucketlist.’ Dertien jaar later is de kwestie alleen prangender geworden. ‘Ik wil omringd zijn door een grote familie, want ik ben bang om eenzaam te sterven’, zegt de 35-jarige voorzitter van CD&V die van waardig ouder worden een punt maakt. Dat Mahdi een vriendin heeft, is geen scoop: dat stond twee jaar geleden al in het vakblad Dag Allemaal.

De slaap van Sammy Mahdi

In datzelfde interview gaat Mahdi dieper in op de burn-out die hij beleefde in 2018, vlak na de lokale verkiezingen. ‘Ik heb geleerd om rekening te houden met mijn limieten – al eet ik nog altijd te veel junkfood en beweeg ik te weinig. Maar ik probeer de alarmsignalen beter te herkennen. Als het onder mijn oogleden begint te trillen, weet ik dat het tijd is om meer te slapen.’

Over trillende oogleden gesproken: de dag dat hij CD&V-voorzitter werd, wilden zijn vrienden gaan feesten in een discotheek, maar Mahdi moest daarvoor passen. ‘De oude Sammy was de hele nacht uit de bol gegaan en dan met twee uurtjes slaap op het werk verschenen. Wijsheid komt met de jaren, zeker?’ Wat zal dat zijn als hij kinderen heeft?