Bond bereikt voorakkoord met 37-jarige Tedesco

Het management van de Belgische voetbalbond bereikte dinsdag een voorakkoord met Domenico Tedesco (37) om bondscoach van de Rode Duivels te worden. Woensdag moet de raad van bestuur zijn aanstelling bekrachtigen.

Voor het eerst sinds het (faliekant afgelopen) bondstrainerschap van Walter Meeuws, krijgen de Rode Duivels een dertiger als bondscoach. Domenico Tedesco (37) is een Italiaanse Duitser die carrière maakte in Duitsland en Rusland en tot de school van de ‘laptoptrainers’ wordt gerekend. Die omschrijving werd uitgevonden door gewezen Bayern München-speler en tv-analist Mehmet Scholl om coaches zonder noemenswaardige spelerscarrière maar met veel boekenwijsheid te duiden. Tedesco speelde nooit op hoog niveau en koos al op 27-jarige leeftijd voor het vak als trainer.

Het management van de voetbalbond kwam bij Tedesco terecht omdat het op zoek was naar een jonge, dynamische trainer met ervaring, die tegelijk betaalbaar was. Maandag onderhandelde het management van de KBVB in Duitsland met de trainer, dinsdag werd een voorakkoord bereikt. Twee (formele) hindernissen staan een officiële aanstelling nog in de weg. Eerst moet Tedesco’s laatste werkgever RB Leipzig zijn fiat geven. Daar stond hij sinds september op non-actief, maar werd hij nog wel betaald. Daarnaast moet ook de raad van bestuur van de voetbalbond zijn fiat geven. Dat gebeurt vermoedelijk woensdag, tijdens een teleconferentie. Door de drukte rond ‘transfer deadline day’ – vanavond verstrijkt voor Belgische clubs de termijn om nieuwe spelers te registreren – was het moeilijk om alle bondsbestuurders dinsdagavond nog bij elkaar te krijgen.

Nog geen ‘serial winner’

Tedesco voldoet aan de meeste vereisten van de Belgische bond. Als opvolger van Roberto Martinez ging de werkgroep van de bond op zoek naar een ‘resoluut ambitieuze’ coach, met ‘relevante ervaring op topniveau, voetbaltactische kennis en de juiste persoonlijke skills’. De KBVB wilde bovendien een ‘serial winner met ervaring in het managen van topspelers, (...) die weet hoe prijzen te pakken in topcompetities’.

Een ‘seriële winnaar’ is Tedesco vooralsnog niet, hij won één Duitse beker met RB Leipzig. Maar in een land waar Bayern met het kruim van de prijzen gaat lopen, is het geen evidentie om als dertiger al een ruim palmares bij elkaar te halen. Net als Roberto Martinez – die één beker met Wigan had gewonnen – hoopt de bond op een ambitieuze coach die een nieuwe wind laat waaien bij de Duivels.

Ook over de samenstelling van de staf moet de raad van bestuur zijn zegen geven. Tedesco wilde zijn vaste assistent Andreas Hinkel (40) en keeperstrainer Max ­Urwantschky (41) in de staf opnemen. Mogelijk zal de staf van de Rode Duivels dan opnieuw twee keeperstrainers tellen, want de nationale nummer één Thibaut Courtois heeft er nooit een geheim van gemaakt bij voorkeur met Erwin Lemmens te werken. Eerder was al gebleken dat de bond ook te rade zou gaan bij de spelers over wat ze van de coach vinden.

De eerste wedstrijd van Tedesco wordt de EK-kwalificatiewedstrijd in Zweden, op 24 maart. Vier dagen later volgt een oefenwedstrijd in Keulen tegen Duitsland.

Ook de aanstelling van de nieuwe technisch directeur­ – zonder ongelukken wordt dat Frank Vercauteren­ – zou deze week officieel moeten worden.