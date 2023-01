Verschillende incidenten met dieren voeden mysterie in de zoo van Dallas

Er gebeuren rare dingen in de dierentuin van Dallas. Maandag verdwenen er twee aapjes, eerder dit prille jaar ontsnapte een panter en kwam een gier in verdachte omstandigheden om het leven. De politie vertrouwt de zaak niet meer.

Volgens de politie van Dallas zijn de twee keizertamarins niet ontsnapt, maar ‘gestolen’. De dwergapen waren ’s morgens niet te vinden in hun verblijf. Hun onderkomen bleek bovendien beschadigd. Vrijwillig, niet toevallig, zo wordt gezegd.

Volgens de dierentuin blijven keizertamarins normaal gesproken dicht bij hun verblijfplaats, maar een zoektocht in de dierentuin leverde niets op. Dat versterkt het vermoeden dat de dieren zijn gestolen, niet ontsnapt.

Het is niet het eerste incident in de zoo van Dallas, die zowat 2.000 dieren herbergt, goed voor ongeveer 400 diersoorten.

‘Geen verband’

Half januari was een panter ontsnapt, ook al nadat de afsluiting van de kooi was beschadigd. Er werd een alarmfase afgekondigd, er volgde een zoektocht met onder meer drones om de veiligheid te waarborgen. Het dier werd enkele uren later binnen het domein teruggevonden. Bij een controle bleek toen ook al dat de afsluiting van het apenverblijf was beschadigd, maar geen enkel dier was ontsnapt.

Keizertamarins blijven normaal dicht bij hun verblijfplaats. Foto: ap

Een week later werd een gier dood in zijn kooi aangetroffen. Volgens de dierentuin ging het om een onnatuurlijke dood. Een autopsie bracht een ‘ongewone’ wond aan het licht. Het ging om een giersoort waarvan er over de hele wereld amper nog 6.500 exemplaren leven. De directie loofde een beloning van ongeveer 10.000 euro uit voor wie nuttige informatie kon verstrekken.

Door de opeenstapeling van incidenten verhoogde de dierentuin het veiligheidsniveau en werden er extra camera’s geïnstalleerd. Officieel wordt er geen verband gelegd tussen de diverse incidenten. ‘Iemand heeft duidelijk een speciale band met onze dierentuin’, reageerde directeur Ed Hansen.

De zoo van Dallas kwam in 2004 al eens in het nieuws nadat een gorilla van meer dan 150 kilo over een muur was gesprongen en tekeer was gegaan in het park. Het dier verwondde drie mensen voordat de politie de gorilla neerschoot en doodde.