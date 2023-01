Derde Milk Inc.-lid ziet reünie zitten na Regi’s passage in ‘Het huis’: ‘Dat hij me maar snel belt’

Weinigen weten dit, maar Milk Inc. bestond niet alleen uit Regi Penxten en een zangeres. Er was ook nog een tweede songwriter en producer: Filip Vandueren. Regi vertelde in Het huis dat Vandueren al sinds 2011 met een writer’s block kampt, maar Vandueren countert: ‘Dat Regi me maar snel belt voor een reünie.’

