Waarom stuurt de overheid mensen die asiel vragen naar een kraakpand?

In Brussel worden duizenden mensen die asiel aanvragen in ons land opgevangen in kraakpanden en tentenkampen. Niet door de overheid, maar door mensen zonder papieren en vrijwilligers. De situatie is uitzichtloos, maar voor veel asielzoekers zit er niets anders op. Waarom is er geen echte opvang voor hen tijdens hun asielprocedure? Waarom overtreedt de overheid haar eigen wetten.





VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?podcast@standaard.be

CREDITS

Journalisten Heleen Debeuckelaere en Lisa De Bode | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Bart Dobbelaere, Sophie Faict | Eindredactie Niels De Keukelaere | Audioproductie Chiaran Verheyden| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.