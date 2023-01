Apple mag werknemers niet verbieden te lekken

Apple mag zijn werknemers niet onder druk zetten om te zwijgen over wat er binnen het bedrijf gebeurt. Ceo Tim Cook zei eerder dat wie lekt ‘niet bij Apple thuishoort’.

Apple is een bedrijf dat notoir vasthoudt aan discretie en geheimzinnigheid. Het bedrijf gaat daarin ook te ver. Een mail van ceo Tim Cook aan het personeel, waarin stond dat het niet naar de pers mag lekken, was in strijd met de Amerikaanse arbeidswetgeving.

Dat oordeelt de National Labor Relations Board (NLRB), een waakhond van de Amerikaanse overheid die de naleving van de arbeidswetgeving controleert. Volgens de NLRB hebben de regels van Apple ‘de neiging werknemers te hinderen, te weerhouden of te dwingen’ om hun rechten uit te oefenen. De waakhond verwijst daarbij expliciet naar uitingen van ‘hooggeplaatste leidinggevenden’. Dat meldt Bloomberg, dat de beslissing van de instantie in handen kreeg.

Jagen op het lek

Daarbij gaat het om een e-mail van Cook uit september 2021. Toen lekten er heel wat interne kwesties uit naar de pers, onder meer dat het bedrijf ongevaccineerde werknemers tot covidtests wilde verplichten. Het ging ook over Apple’s standpunten over thuiswerken, gelijke verloningen voor werknemers, en de rechtszaak waarin Apple tegenover Fortnite-ontwikkelaar Epic Games stond.

Daarop volgde een strenge mail van Cook aan alle werknemers – die ironisch genoeg ook uitlekte. Hij zei dat ‘velen van jullie ongelofelijk gefrustreerd waren dat de inhoud van onze vergaderingen naar de pers lekt’. Hij zei dat het bedrijf ‘al het mogelijke doet om te identificeren wie er heeft gelekt’. En hij besloot dat wie lekt ‘hier niet thuishoort.’

Het ging evenwel niet om lekken over nieuwe producten. Al kregen leakers die productnieuws naar buiten brachten wel dwangbevelen van advocaten van Apple in de bus.

Volgens de NLRB heeft Apple met die communicatie een grens overschreden. Apple mag werknemers niet verbieden om te communiceren over wat er binnen de muren van het bedrijf gebeurt, oordeelt het. Apple zal nu met de NLRB een schikking moeten treffen, anders kan er een formele klacht volgen. De NLRB is zelf niet gemachtigd om straffen uit te spreken, maar hij kan de klacht wel overmaken aan rechters die de klacht kunnen doorverwijzen naar een federale rechtbank.