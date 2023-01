Eerste kandidaat voor ‘De slimste mens ter wereld’ bekend: Erik Van Looy vraagt het live in ‘De ideale wereld’

De eerste kandidaat voor het nieuwe seizoen van De slimste mens ter wereld is bekend. Erik Van Looy vroeg in De ideale wereld, waar hij maandagavond te gast was, aan actrice en comédienne Jade Mintjens (24) of ze wou meedoen. Ze zei ja.

‘Erik, heb je Jade al gevraagd voor De slimste mens’, vroeg presentatrice Ella Leyers bij het begin van de uitzending. ‘Neen’, antwoordde die. ‘Maar ik ga dat nu doen. Ik heb dat nog nooit live in een show gevraagd, maar ik zou heel graag hebben dat jij dit jaar meedoet.’ Ze zei enthousiast ja. ‘Mijn geluk kan niet meer op.’

Mintjens is sinds november 2021 een van de sidekicks in De ideale wereld op Canvas. Daarnaast is ze bekend als stand-upcomédienne en gaf ze eind 2022 een eerste eindejaarsconference. En nu gaat ze dus voor het eerst meedoen aan De slimste mens ter wereld, de uiterst populaire quiz op Play4.