Europees Parlement geeft eerste groen licht om onschendbaarheid van Tarabella en Cozzolino op te heffen

De commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement heeft unaniem een tekst goedgekeurd om de onschendbaarheid van de parlementsleden Marc Tarabella (PS) en Andrea Cozzolino op te heffen. Beiden worden genoemd in het corruptieschandaal Qatargate.

Nu de parlementaire commissie heeft ingestemd, wordt de vraag over de onschendbaarheid doorgespeeld naar alle parlementsleden tijdens de plenaire zitting. Het verzoek vanuit de commissie, waarin beide parlementsleden zetelen, is echter helder.

De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, heeft alle betrokken partijen gevraagd om vaart te maken met het dossier. Doorgaans neemt zo’n procedure enkele maanden in beslag. Ditmaal heeft de bevoegde commissie in enkele weken na het losbarsten van het schandaal de twee rapporten al goedgekeurd. Donderdag buigen alle Europese parlementsleden zich over het dossier, in een mini-plenaire vergadering die al langer was gepland.

De vraag om de onschendbaarheid op te heffen komt van het Belgische gerecht. Ze past in het onderzoek naar mogelijke corruptie in het Europees Parlement, waarbij de namen van Qatar en Marokko vielen. De zitting van de commissie verliep dinsdag achter gesloten deuren. Tarabella en Cozzolino ontkennen dat ze zich hebben laten omkopen, maar verzetten zich niet tegen de opheffing van hun onschendbaarheid.