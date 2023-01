Hij ontsnapt aan de naaktfouille, maar Smail Farisi staat op het terreurproces wel in zijn blootje

Hij is een dronkaard, geeft hij toe. En hij is gokverslaafd. En hij heeft gelogen tegen het OCMW. Bovendien is hij – volgens zijn eigen advocaat – op de rand van zwakbegaafd. Beschuldigde Smail Farisi (38) ontsnapt aan de naaktfouilles, maar staat op het terreurproces wel figuurlijk in zijn blootje. ‘Maar een moordenaar. Neen, dat ben ik niet.’

‘Ik was in paniek. Een normaal mens zou meteen naar de politie zijn gegaan. Maar ik was toen geen normaal mens.’ Smail Farisi probeerde na zijn aanhouding de onderzoeksrechter uit te leggen hoe hij zich ...