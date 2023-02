Uit het hart | Waarom het zo belangrijk is dat een lichaam wordt gevonden

De dingen waarover we babbelen op een terras, bij een koffie of een glas wijn. Het leven en wat ons bezighoudt. In deze blog wil ik er een plaats aan geven.

2 februari 2023

’We hadden geen bewijs dat ze niet meer leefde, dus waarom iets anders denken?’

De zoektocht naar Imane (25) in de Zenne doet een oude vraag weer oppoppen: kunnen we diep in ons hart geloven dat iemand overleden is wanneer het stoffelijk overschot er niet is? Rationeel misschien wel. Emotioneel, dat lijkt een ander verhaal.

Je wil het je niet inbeelden. Je kunt het je niet inbeelden. Het is een verhaal dat beroert, dat van Imane (25), die afgelopen weekend in de buurt van Zemst in de Zenne viel. Haar fiets is gevonden. Toch is het voor haar familie en vrienden belangrijk dat ook haar lichaam wordt gevonden. De voorbije jaren bleek uit heel wat dramatische verhalen telkens opnieuw dat het rouwproces zonder stoffelijk overschot nog moeilijker is dan het al is.

Onlangs nog. Met Natacha de Crombrugghe, de twintiger die bijna een jaar geleden verdween tijdens een wandelreis in Peru. Collega Heleen Debeuckelaere ging eind vorig jaar met haar ouders Eric en Sabine praten, toen het lichaam van hun dochter gevonden was. Uit dat gesprek leerde ik dat er weinig gevoelens zijn die zo pijnlijk snijden als hoop: ‘Al die maanden bleven we hopen. De informatie druppelde traag binnen. Als ze gewond was geraakt in de canyon, had ze daar weken in leven kunnen blijven. Er is water, er zijn mango’s ... We hadden geen bewijs dat ze niet meer leefde, dus waarom iets anders denken?’, zeiden ze.

Dertien jaar later

Collega Wouter Woussen noteerde bijna tien jaar geleden iets gelijkaardigs, na een gesprek met de ouders van Patrice Braut, de enige Belg die omkwam bij de aanslagen van 9/11. Pas dertien jaar na de aanslag werden zijn stoffelijke resten geïdentificeerd: ‘Onze rouw kan nu echt beginnen’, vertelden zijn ouders toen. ‘We hadden geen lichaam, het leek alsof hij niet dood was.’ Zijn moeder Paola zei er nog meer over: ‘We waren doodsbang om te sterven voor ze iets zouden vinden. We zijn allebei de 70 voorbij. We rijden met de auto en gaan op reis met het vliegtuig. Stel dat ons iets was overkomen? Wie zou zich dan om het lichaam van Patrice bekommeren? Dat we nu een stukje hebben gerepatrieerd, bevrijdt ons daarvan.’



• ‘Dagen zonder broer’: Pijn voor beginners

Volgens zijn vader Michel had het ook met godsdienst te maken. ‘We zijn katholiek. Het graf staat er al sinds 2001. Zijn uitvaart in 2001 was een mooie, grote mis, maar er was geen lichaam. We hebben toen een kist met brieven en souvenirs begraven. Nu heeft hij de laatste sacramenten gekregen. Nu rust hij in zijn geboortegrond.’

We hadden geen bewijs dat ze niet meer leefde, dus waarom iets anders denken? Foto: Fred Debrock

‘Het gemis snijdt en blijft snijden’, zei Uus Knops deze week nog in het Nieuwsblad. Ze is psychiater en rouwdeskundige en schreef een aantal jaar geleden Casper, een rouwboek, over haar broer die lange tijd vermist was in Zuid-Amerika en uiteindelijk dood werd terug­gevonden. ‘Een mens heeft een zintuiglijke waarneming nodig om te kunnen aanvaarden dat een dierbare gestorven is. Het lichaam zien, of ruiken of voelen, is van het grootste belang. Het is een bewijs, en een middel om het harde verdict van het overlijden te laten door­dringen, zodat het makkelijker is om het te geloven.’

In datzelfde Nieuwsblad-stuk zegt Dirk Vanden Branden, de vader van Liam, die 27 jaar geleden als peuter in het Zennegat verdween: ‘Het gezond verstand zegt misschien dat Liam verdronken is in het water, maar ik blijf geloven dat hij ooit, op een dag, voor mijn deur zal staan, en me zal zeggen dat hij ontvoerd is door iemand die zelf geen kinderen kan krijgen.’

Tegen beter weten in

Het is raar hoe de ratio in dit soort gevallen het onderspit moet delven. Tegen beter weten in. Het is niet toevallig een uitdrukking die vaak met het woord ‘hoop’ gelinkt wordt. Zelf schreef ik ooit een stuk over de vraag waarom rouwen zonder lichaam zo lastig is. De aanleiding was de vliegramp met de MH17 in 2014, waarbij bijna driehonderd mensen om het leven kwamen, vooral Nederlanders. Ook toen hoorde ik wat een vreselijk iets hoop is, net omdat ze zonder stoffelijk bewijs het verstand blijft influisteren dat de geliefde misschien toch net aan de dood ontsnapt is. Rouwspecialist Manu Keirse zei het in zijn woorden: ‘Het is de confrontatie met de werkelijkheid die vertraagd wordt en die zo haar implicaties heeft. Al wat mensen weg­houdt van de overledene, bemoeilijkt het verwerkingsproces.’

Foto: Getty Images

Dat is zeker het geval, zei hij nog, wanneer er veel onduidelijkheid en verwarring is rond het overlijden. En nog meer wanneer het om onverwachte en ‘ontijdige’ overlijdens gaat, mensen die nog niet moesten sterven, zeg maar. Jonge mensen dus. Het is iets wat je ook ziet bij het verhaal van Imane: 25 is jong, en fietsen langs het water klasseer je intuïtief niet bij de meest risicovolle activiteiten.

‘Mensen die een verlies lijden, botsen bij zichzelf heel vaak op ongeloof’, zei ook rouw­therapeut Marc Michiels in datzelfde stuk. ‘Het kan niet waar zijn, dit is een droom, straks komt hij of zij wel weer door de deur, dat soort bedenkingen. Vandaar het belang om mensen afscheid te laten nemen van het levenloze lichaam en de realiteit toe te laten.’

Het omgekeerde zag ik in Dagen zonder broer, het programma van Jeroen Meus waarin hij onderzoekt wat rouwen is. In de eerste aflevering vertelde hij hoe lastig hij het vond om aan het graf van zijn broer te zitten, net omdat hij dan echt beseft dat die er niet meer is. Je kon het ook zo zien: het tastbare kwam nog te snel, hij had liever nog even gehoopt.

Lees ook 24/07/2014 Rouw heeft een lichaam nodig

2 februari 2023

Mooigedacht (34): De ziekte die jaloezie is

Het is simpel: ‘Je kunt niemand anders zijn dan wie je bent’ Foto: Liza Francois

In de reeks Mooigedacht: de meest beklijvende, inspirerende uitspraken uit de krant.

‘Iedereen voelt al eens een vlaag van jaloezie. Als het blijft bij de gezonde soort, kan het je aansporen om een tandje bij te steken, in mijn geval om te creëren. Maar echte jaloezie verziekt je leven. Al je energie gaat ernaartoe: wat mooi is, wordt lelijk en je kunt van niets nog genieten. Toen ik als tiener voor het eerst jaloezie voelde, vond ik het een afschuwelijke emotie die ik meteen wou bevechten en uitschakelen. Wanneer je jaloezie analyseert, kom je snel tot de conclusie dat ze geen enkele zin heeft: je kunt niet iemand ­anders zijn dan wie je bent, dus je kunt ook niet de carrière of het lief of wat dan ook van iemand anders hebben.’

Kunstenaar Philip Aguirre y Otegui heeft het in zijn levenslessen over de groenste der ziekten: jaloezie.