Zwaarbewolkt maar zacht

Het wordt dinsdag zwaarbewolkt met soms wat regen of motregen, vooral ‘s middags en ‘s avonds. De maxima schommelen tussen 2 en 9 graden, meldt het KMI. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het westen- tot zuidwesten met rukwinden rond 50 kilometer per uur.

In de nacht van dinsdag op woensdag trekt de regenzone weg naar het oosten en komen er tijdelijk opklaringen vanaf de kust. Het kwik daalt naar waarden tussen 0 graden op de hoogten van de Ardennen en 6 graden aan zee.

Woensdagochtend komt er soms een streepje zon voor. In de namiddag neemt de bewolking toe en tegen de avond en tijdens de nacht erop kan er wat regen vallen over het noorden en oosten van het land. In de Hoge Ardennen is wat lichte sneeuwval niet uitgesloten. Het wordt wel vrij zacht met maxima van 3 graden in de Hoge Ardennen en 9 graden in het westen van het land. De wind waait opnieuw matig tot vrij krachtig uit het westen met rukwinden van 50 of 60 kilometer per uur.

De volgende dagen blijft het vrij zacht, maar met vrij veel bewolking en af en toe wat regen.